「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午後２時現在で、ニデックが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １２日夜の日本経済新聞電子版が「モーター部品などで品質不正の疑いがあることが１２日、わかった」と報じた。記事によると、品質不正の疑いが浮上したのは、家電向けモーターや車載部品などで、設計変更や検査データ改ざんなど１０００件超に及ぶ見