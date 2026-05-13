マンチェスター・ユナイテッドのブラジル代表MFカゼミーロが自身が一緒にプレーした中で「最も完成した選手」を挙げている。英『BBC』が伝えた。1992年2月23日生まれの34歳は、12-13シーズンにサンパウロからレアル・マドリーに加入した。14-15シーズンはポルトにレンタル移籍したものの、翌シーズンに復帰すると、欧州CL3連覇に貢献するなど多くのタイトル獲得に貢献。22-23シーズンからはマンチェスター・Uでプレーを続けて