住友大阪セメント [東証Ｐ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比53.8％増の144億円に拡大し、27年3月期は前期比0.7％増の145億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の50.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.1％→8.6％に大幅改善した。 株探ニュース