ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ [東証Ｐ] が5月13日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比16.4％減の300億円になったが、27年3月期は前期比28.9％増の388億円に拡大する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を36円→37円(前の期は37円)に増額し、今期も前期比10円増の47円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比26.8％