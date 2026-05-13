アソインターナショナル [東証Ｓ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の5.1億円に伸び、通期計画の7.2億円に対する進捗率は3年平均の65.9％を上回る71.6％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.0％増の2億円に伸びる計算になる。