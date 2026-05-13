弘電社 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.7％増の40.1億円に伸びたが、27年3月期は前期比9.1％減の36.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を90円→100円(前の期は84円)に増額し、今期も100円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.5％増の20.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.8％→15.2