筑邦銀行 [福証] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.1％増の14.8億円に伸び、27年3月期も前期比47.3％増の21.9億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4倍の2億円に急拡大した。 株探ニュース