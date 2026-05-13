酒井重工業 [東証Ｐ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.8％増の15.8億円になり、従来予想の10.3億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比4.4％増の16.5億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を105円→107円(前の期は145.5円)に増額し、今期も前期比3円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益