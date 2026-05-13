フジッコ [東証Ｐ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.3％増の19億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.3％減の18億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.6％減の2.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の1.6％→1.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース