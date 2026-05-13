高田工業所 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比41.2％減の16.9億円に落ち込み、従来予想の20.6億円を下回って着地。27年3月期も前期比14.9％減の14.4億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.1％増の13.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→9.1％に改善した。 株探ニュース