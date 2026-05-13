三京化成 [東証Ｓ] が5月13日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.0％増の6.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比3.2％減の6億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.2％減の1.5億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.8％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース