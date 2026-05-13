スーパーからシャンパン12本を盗んだとして、32歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、遠藤凌容疑者は今年1月、東京・足立区のスーパーで、シャンパン12本、販売価格およそ9万3000円分を盗んだ疑いがもたれています。遠藤容疑者は別の店で、およそ1万4000円の高級ウイスキー1本を盗んだとして逮捕されていました。遠藤容疑者は酒を買い取り店に持ち込み、これまでに少なくとも300万円を得ていたとみられ、スマートフォンか