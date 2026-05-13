ゴンチャは、シャインマスカットを使用した期間限定デザートティー「SHINEシャインマスカット」を、21日から国内全店で販売する。今年は新たにスパークリングティーが登場し、“ぷるぷる×シャキシャキ”の食感を楽しめるアロエ入りメニューとして展開。みずみずしい果実感と爽快感を打ち出した初夏向けラインナップとなる。【写真】上品な香りと濃厚な甘み…『SHINEシャインマスカット』4種「SHINEシャインマスカット」は、シ