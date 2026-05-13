物価高による企業の倒産が、4月は108件に上りました。2018年の調査開始以来、過去最多となっています。帝国データバンクによりますと4月の全国の倒産件数は899件でした。去年の同じ月と比べると8.8％の増加で、去年の同じ月を上回るのは5か月連続です。中でも目立ったのは物価高による倒産です。4月の「物価高倒産」は108件にのぼり、2018年の集計開始以来最多となっています。最も大きな要因は原材料価格の高騰で、次いで人件費や