写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が、13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。日々の暮らしぶりを語った。現在は、極彩色の写真とオブジェを組み合わせたアート空間を手掛ける、現代美術家としても活動する蜷川さん。年間を通じて10本以上という世界各地での個展を抱え、「ずっと展覧会をやり続けてる1年」と明かした。さらに毎日の生活は作品制作の他、「撮影のお仕事もあったり、あと子