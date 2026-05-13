阪神甲子園球場で31日に開催する「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」の公式グッズ全ラインナップが、13日に発表された。クリアファイルなど「最終楽章響け！ユーフォニアム」の限定コラボグッズ6種類を含む全15商品が登場する。阪神甲子園球場オンラインショップ「甲子園eモール」で14日午前10時から販売開始のほか、イベント当日にグッズコーナーで販売される。