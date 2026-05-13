「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）東序二段１０枚目の朝力丸（２４）＝高砂＝が応時山（田子ノ浦）と対戦。寄り切って１勝１敗として。応時山は２敗。立ち合いからもろ差しとして、胸を合わせて一気に寄り切った。「もろ差しを狙っていた。もろ手突きで攻めようと思ったが、土俵で相手の雰囲気を見て変えました」と語った。大阪屈指の進学校である大阪星光学院から、国立千葉大を経て角界入りした変わり種。