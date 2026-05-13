バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月13日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」は、『仮面ライダーガッチャード』のレジェンドライダーケミーカードをプラスチックカード化した、全45枚のセット。