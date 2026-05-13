【Tieds of Tomorrow】 4月22日 発売 価格：4,389円 フランスのDigixArtが手がけ、THQ Nordicより2026年4月22日にリリースされたPC「Tides of Tomorrow」は、一見するとオーソドックスな一人称ナラティブアドベンチャーだ。だが、このゲームには他のアドベンチャーゲームにはない仕掛けがある。自分のプレイが、見知らぬ誰かの体験を変えていく