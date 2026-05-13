メデラは5月7日、母乳育児をより快適にサポートする新製品「フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器」を発売した。フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器同商品は、両手が自由になるハンズフリーのさく乳器。片胸わずか76gという超軽量カップは、食パン1枚ほどの軽さで、モーターを別体にすることで胸への負担を軽減し、リラックスした姿勢でさく乳できる。軽量設計で胸への負担を軽減人体工学に基づいたカップデザ