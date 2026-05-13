体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねるＮＨＫ杯は５月１４日、東京体育館で開幕する。１３日は公式練習が行われ、最終調整を行った。全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、会見で「体の調子も上がってきたし、ワクワク