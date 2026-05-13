NBAのプレーオフは日本時間12日、八村塁（28）のレイカーズが西カンファレンス準決勝（7回戦制）4回戦でサンダーと対戦。110-115で競り負け、4連敗で敗退が決まった。八村は両チーム最長の43分11秒プレーし、4本の3点シュートを決めるなど25得点、5リバウンドだった。【もっと読む】ホーバス監督“解任”の真相今季終了後、FAになる八村は今後、レ軍残留も含めて新天地を模索する。今オフのFA交渉は日本時間7月1日に解禁となり