ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、パーク初の映画鑑賞イベント「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜」を開催！2026年6月5日より、週末10日間限定での開催です。夜空のもと、芝生の上で名作映画にゆったりと浸る特別体験が楽しめます。パークの25年を振り返り、エンターテイメントの魅力を再発見できるイベントとなっています。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜