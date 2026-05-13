俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）の第6話に時任勇気の出演が決定した。【写真】父は…優しい笑顔が素敵な時任三郎本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。第6話では、沼袋署に謎の男・氷川悠馬（ひかわ・ゆうま／時任勇気）が現れる。氷川はナイフを出し明日香を人