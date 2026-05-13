モデルで女優の杉本有美（37）が13日、自身のSNSを更新。再婚と第1子妊娠を発表した。「ご報告です」と題した文書を公開。「長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と再婚と第1子妊娠を発表した。おなかが少しふっくらした写真も公