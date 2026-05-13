◇ナ・リーグドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げ、メジャーでは自身初となる3本塁打を浴びるなど6安打を浴び、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。今季の成績は3勝3敗、防御率3.60となった。1―0の3回2死から9番・ハースにカットボールを捉えられ、同点弾を被弾したが、直後の攻撃で大谷翔平