傾けて曲がるための必然！ 断面を丸くする設計の秘密車のタイヤは、地面に対して広い面積で安定して接地するように設計されていますが、バイクのタイヤを後ろから観察すると、断面がラグビーボールのように丸みを帯びていることがわかります。なぜこれほど対照的な形をしているのでしょうか。【写真】これが日本生まれの「未来のタイヤ」です！ 2種類を見比べその大きな理由は、バイクが「車体を傾けて曲がる」乗り物だからで