NCT WISHが、日本オリジナル両A面シングル『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』を7月15日にリリースする。 （関連：タイラー・ザ・クリエイターの絶賛バーガーからNCT WISHのファッションコラボまで――韓国トレンドレポート 2025年10月号） 本作にはNCT WISHとして初めて日本語をタイトルに冠した楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFの「BOY MEETS GIRL」リメ