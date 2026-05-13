全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小川町のジャズ喫茶店『Jazz Olympus！（オリンパス）』です。某グルメ誌の表紙を飾った名物が復活！2024年5月末に惜しまれつつ閉店した名店『ジャズオリンパス』。2025年11月3日、その遺伝子を残そうと決意した新オーナーの手で再開している。モダンで洗練された空間。JBLのスピーカーで聴く音の解像度の高い心地よさは健在。そして