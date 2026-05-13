タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新し、娘との家庭内ルールや食生活に関する考えを明かした。この日、上原は「コストコでお買い物」というタイトルでブログを更新し「このデニムのジャンスカはGUで1,500円だったと思います」と自身のコーディネートを紹介。続けて、会員制倉庫型スーパー『コストコ』で買い物したことを報告し「カルボナーラを買ってきたから今夜は夕飯がラクでいいわ〜」とコメントした。また「swi