ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の体操にぴったりな並び替えクイズをお届けします。一見すると意味のない文字列も、視点を変えて組み替えるだけで、ある有名な言葉に早変わり！ あなたの語彙力とひらめき力が試されます。1分以内の正解を目指して頑張りましょう！問題：「び ん む え す」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。び ん む え すヒント：最後の文字は「び」答えを見る