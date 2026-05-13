東京都新宿区神楽坂の「薬膳茶と国産酒CraftTeaBar丹」は5月1日、自分自身を大切にするためのツールとして6種類の薬膳茶のパッケージを一新し、新たな装いで提案を開始した。6種類の薬膳茶オーナーの安田丹氏は、整体師・心理士として長年心身のケアに携わってきた専門家。現場で聞き続けた1万人以上の切実な悩みや願いを、確かな知識で調合に反映させた。単なる嗜好品ではなく、飲む人の心と体に深く寄り添い、明日へとつなぐ「お