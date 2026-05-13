5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、The 2nd EP『GREENGREEN』収録曲「ACAI」のパフォーマンス映像を公開した。【動画】CORTIS、飾らない魅力と遊び心あふれる動きに注目！パフォ映像「ACAI」は、5人のメンバーが新譜制作期間中に毎日のように食べていたアサイーボウルをテーマに制作した楽曲。今回の映像では、ユーモラスな楽曲の雰囲気を視覚的に表現すると同時に、メンバーが共同振付