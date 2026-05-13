東武百貨店 池袋本店は5月14日〜19日、第9回「昭和・平成レトロな世界展」を、8階催事場で開催する。【喫茶 ブリッヂ】「メロン ア・ラ・モード」会場では昭和100周年を盛り上げるべく、懐かしの純喫茶グルメやノスタルジックな雑貨が集結する。注目は時代を越えて愛され続けている純喫茶グルメで、期間中は「喫茶と〜ぶ」と題し、東京喫茶店研究所の難波里奈氏が推薦する10の純喫茶が期間限定・入れ替わりで出店。「自家製ミート