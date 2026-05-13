「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は４点を追う九回の第５打席で痛烈な打球を放つも、アラエズの好守に阻まれ二ゴロに倒れた。それでもフォーシームにタイミングを合わせて引っ張り込むなど、良化傾向を感じさせた。２死無走者で迎えた打席。打てなければ最後の打者となる状況で冷静にボールを見極めてバッティングカウントを作った。４球目、高めのフォーシームをきれいに