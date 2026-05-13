HRインスティテュートは5月1日、ビジネスにおける発信力を向上させる新サービス「ストーリーテリング診断」の提供を開始した。ストーリーテリング診断見本同サービスは、情報過多の現代において、正論やデータだけでは動かせないステークホルダーに対し、感情を揺さぶり記憶に残る「ストーリー」を構築する技術を、体系的に習得させることを目的としている。ストーリーテリングは、これまで個人のセンスに依存しがちで、体系的な育