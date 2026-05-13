本日、財務省より「個人向け国債」の最新条件(2026年5月募集分)が発表されました。「変動10年」「固定5年」「固定3年」の金利は、それぞれどのように設定されたのでしょうか。本記事では、個人向け国債の最新の金利をご紹介するとともに、100万円購入した場合の利子シミュレーションもあわせて解説します。 個人向け国債には3つのタイプがある個人向け国債は、日本国政府が発行する債券で、原則として個人だけが購入できます。満期