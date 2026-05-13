1865年創業のスイスのラグジュアリーオルゴールブランド「REUGE(リュージュ)」の日本総代理店であるリュージュ販売は4月22日、日本旗艦店となる「REUGE TOKYO(リュージュ トーキョー)」を東京都港区虎ノ門にオープンした。REUGE TOKYO 店舗入り口リュージュは「振動が生む感情(FROM VIBRATION COMES EMOTION)」を哲学に掲げ、スイスの独立系時計ブランド「ドゥ・ベトゥーン」とのパートナーシップを通じて進化を続けている。同店舗