Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。こだわって揃えたクラブやウェア。いざラウンドと意気込みますが、練習の成果が上手に出ない。カジュアルゴルファーのあるあるですよね。ミスの原因は様々ありますが例えばドライバーでのナイスショットには自分に適したセットアップをどこまで再現できるかも重要です。そんな課題を手