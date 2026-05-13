猪苗代観光協会は5月23日・24日、6月6日・7日、ふくしまディスティネーションキャンペーンの特別企画として、自転車を載せたまま猪苗代湖を横断できるサイクルシップ「INASHIP(イナシップ)」の販売を開始する。同企画は期間限定の特別商品として、観光客の誘客促進と地域での滞在時間延長を目指すために実施する。「INASHIP」は、通常は運航していない長浜(猪苗代町)と舟津(郡山市湖南町)の間を観光船で結ぶ貸切運航。これまで猪苗