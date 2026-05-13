Image: Apple AIガジェットにニューフェイスが？最近のApple、iPhoneだけじゃなくて、スマートグラスを計画中？とかカメラ付きAirPodsも計画中？ とかAI機能と連携したハードウェアを計画している…ようだ。みたいな噂が各方面から聞こえています。これもその噂のひとつなのですが、どうやらAppleは「カメラ付きのペンダント」の開発も続けているとのこと。映像と音声をiPhoneに送る → AIに