ヤムヤムクリエイツは5月17日、「ベイクドマジック＆カリクロ本社スイーツ・ラボ店」を、スイーツ×ブリュレベーカリー専門店「BAKED MAGIC&BRULEE BAKERY」としてリニューアルオープンする。スイーツ系からお惣菜系まで幅広いラインアップ今回のリニューアルのテーマは「次世代のお客様にも楽しんでいただけるスイーツ×ブリュレベーカリーの新世界」。売場レイアウトから品ぞろえを大幅に見直し、どの種類のベーカリーにもブ