LE SSERAFIMが、新アルバムの第2弾ビジュアルを公開した。LE SSERAFIMは5月13日、グループ公式SNSを通じて、2ndフルアルバム『PUREFLOW』 pt.1の「YUSU LILY」バージョンのコンセプトフォトと映像を公開した。【写真】LE SSERAFIM、水に濡れた“艶っぽ”ビジュアル映像は、静かな水面の中にいるメンバーたちをモノクロ映像で映し出し、幻想的で神秘的な雰囲気を演出している。先に公開された第1弾ビジュアルコンセプト「BIRCH SCAR