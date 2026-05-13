第2子妊娠中の女優パク・シネが、明るい近況を報告した。“世界1位”を見せる、豪華な「胎教」となったようだ。【写真】パク・シネ「世界一綺麗な妊婦」パク・シネは5月13日、自身のSNSに「パパと一緒にPGAチャンピオンシップ」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。公開された写真には、米ペンシルベニア州で開催された「PGAチャンピオンシップ」をギャラリーとして観戦する彼女の姿が収められている。パク・シネは、キム・