【モデルプレス＝2026/05/13】フィギュアスケートの坂本花織選手（26）が13日に行われた現役引退会見にて結婚を発表した。【写真】結婚発表のフィギュア選手、現役最後のオリンピック後の会見での姿◆坂本花織選手、結婚発表坂本選手は会見で「先日結婚いたしました」と5月5日に入籍したことを発表。フィギュアスケートの関係者ではないというお相手について「大学時代に出会った方」「同い年です」と言及し、「真逆な方で常に冷静