“NewJeansの母”と呼ばれるミン・ヒジンが、K-POPではなく「光州（クァンジュ）の歴史」を語った。それだけでも、彼女の現在地を示しているのかもしれない。【画像】NewJeans“脱退メンバー”、東京マラソン会場に？ ooakレコーズ代表のミン・ヒジンは5月12日、全南（チョンナム）大学で特別講演を行った。同講演は、全南大学5・18研究所の創立30周年と、5・18民主化運動46周年を記念して開かれたものだ。韓国ではよく知られ