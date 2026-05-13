BTSのVが、メキシコ公演の余韻を共有した。Vは最近、自身のインスタグラムを更新。スペイン語で「Esto no es un adiós（さよならじゃないよ）」というコメントを添えて、公演の熱狂を収めた写真を投稿した。【写真】V、メキシコ公演の余韻を共有「僕を忘れないで」写真の中でVは、カウボーイハットにホワイトTシャツを合わせたレトロな装いを披露。ポラロイド写真には「No me olvides（僕を忘れないで）」というメッセージも