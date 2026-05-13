◆米大リーグブルージェイズ６―７レイズ＝延長１０回＝（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズは０―５の７回に一挙５点の猛攻で同点とするが、延長１０回の末に敗れ、対レイズ５連敗となった。岡本和真内野手は６―７で迎えた延長１０回２死走者なしの第５打席に四球を選び、４打数無安打２三振１四球。打率は２割４分２厘となった。渡米後最長となる連続試合安打は１０でストップしたが、連続試合