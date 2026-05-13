香川県立中央病院 香川県立中央病院（高松市朝日町）の公式Facebook「香川県立中央病院卒後臨床研修センター」が第三者に乗っ取られ、アカウント名と投稿の一部が改ざんされたことが分かりました。 乗っ取られたのは、研修医の活動などを情報発信するFacebookで、フォロワー数は約130人です。 中央病院によりますと、2026年5月11日、Facebookのアカウント名が「株式投資・分析室」に変更され、株に関する不