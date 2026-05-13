リニューアルした「ももちゃり」 岡山市は13日、シェアサイクル「ももちゃり」のポートを増設することを明らかにしました。新たに設置されるのは「ローソン岡山伊島店」で、15日午後5時から利用できるようになる予定です。これでポート数は79カ所になります。 「ももちゃり」は2026年3月18日にリニューアルし、全て電動アシスト付きとなりました。岡山市は今後も順次、ポートを増設